Assembleia para aprovar plano de recuperação da Oi é suspensa por credores

A maioria dos credores da operadora de telefonia Oi aprovou a suspensão da assembleia geral de credores da companhia. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) solicitou a suspensão para análise de aspectos econômicos e financeiros presentes no plano de recuperação judicial da empresa. Possíveis impactos sociais diretos e indiretos no funcionamento dos serviços também serão analisados. Em fevereiro, a Oi tinha apresentado uma nova versão do plano que, dentre outros pontos, incluía um período de carência estendido até 2048. A expectativa é que a assembleia seja retomada no final do mês de março.

