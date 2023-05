As razões pelo atraso nas negociações sobre o teto da dívida americana

Representantes dos democratas e dos republicanos se reúnem nesta quarta-feira, 24, para dar seguimento às negociações a respeito da elevação no teto da dívida dos Estados Unidos. O país pode dar um calote a partir de 1° de junho caso os congressistas não cheguem a um acordo. O Radar Econômico informou que a contrapartida dos republicanos é um corte nas despesas do governo, e que os efeitos de um possível calote seriam catastróficos para o mundo inteiro. Alguns analistas avaliam que a razão por trás do atraso nas negociações é a falta de pressão do mercado financeiro. Apesar de alguns índices acionários terem negociado em baixa nesta semana, alguns estão em suas máximas de nove meses, como é o caso do S&P 500.

“Não há pressão de mercado (ainda), com o S&P 500 na máxima dos últimos nove meses e falta a narrativa de algum ‘culpado’. Políticos desescalaram a narrativa de culpar o outro lado da mesa numa tentativa de melhorar a negociação na semana passada. Pouca pressão imediata, política e de mercado, tem sido uma das hipóteses para explicar a falta de resolução do impasse”, analisa Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos.

