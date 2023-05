As razões para se preocupar com o possível calote da dívida dos EUA

VEJA Mercado em vídeo | 23 de maio.

Os Estados Unidos podem dar um calote no pagamento de suas dívidas pela primeira vez na história. O prazo dado pela secretária do Tesouro americano para evitar esse desastre é o próximo dia 1° de junho. As negociações entre democratas e republicanos ainda não foram concluídas e os congressistas correm contra o tempo para afastar a possibilidade de calote que traria efeitos gravíssimos para o mundo inteiro. As razões para se preocupar com o possível calote dos EUA são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 23.

