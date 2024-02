As frutas e legumes que tiveram queda de até 20% nos preços em janeiro

Algumas frutas e legumes tiveram queda vertiginosa de preços no último mês de janeiro. Um levantamento realizado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe calculou que o limão foi o produto que apresentou maior queda de preço — ao cair 21%. A abobrinha teve redução de 15% e o melão caiu 6%. Já o valor do tomate foi 7% menor no mês. A diminuição nos preços é em relação ao último mês de dezembro.

