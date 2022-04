As filas andam na Eletrobras e na Petrobras

VEJA Mercado | Abertura | 14 de abril

Dois assuntos ficaram muito quentes desde o fim da tarde de ontem e podem afetar as ações das estatais na bolsa. O TCU finalmente decidiu pautar a privatização da Eletrobras para a próxima semana e terminou a assembleia de acionistas da Petrobras. Os acionistas da estatal de petróleo elegeram os nomes indicados aos cargos de presidente e presidente do conselho da empresa, mas os minoritários avançaram sobre a União e tomaram 4 assentos na mesa. A decepção para os investidores é o adiamento da parte da assembleia que iria tratar da mudança do estatuto da empresa. A Petrobras sugeriu mudanças para assegurar que o governo não interfira.

Além disso, os investidores seguem de olho na inflação. Pesquisa feita pelo jornal Valor, mostra que o mercado já espera que o ano feche com inflação de 7,5%. O mercado anda operando no escuro já que por conta da greve dos servidores do Banco Central, os números do boletim Focus não estão sendo divulgados. A greve é outro assunto da pauta dos investidores. Ontem, o governo federal sinalizou que vai reajustar em 5% o salário de todos os servidores. Os grevistas não acharam razoável, dado que a inflação no período foi muito maior.

