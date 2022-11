As críticas dos ministros do STF aos atos golpistas pelo país

Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticaram manifestantes golpistas que fecharam estradas e pregam por intervenção militar à porta de quartéis. “Existe algo menos conservador do que invadir um Congresso? Não é anti-conservador fechar estradas e impedir o direito de ir e vir, como aconteceu no Brasil? É necessário colocar a verdade factual em seus lugares”, disse Toffoli. O ministro elogiou a atuação do ex-governador João Doria durante a pandemia de Covid-19 e a briga do ex-tucano pela vacina, “que salvou milhões de vidas”. O ministro estendeu a responsabilidade pela compra das vacinas ao Supremo Tribunal Federal: “Quem deu a decisão para que Doria comprasse as vacinas foi a caneta do ministro Ricardo Lewandowski”, afirmou.

O ministro Gilmar Mendes afirmou que as instituições garantiram o funcionamento da democracia no país. “Quando tudo parecia esfarelar, ouvimos como mantra que as instituições estavam funcionando. Bem ou mal, funcionaram: a institucionalidade venceu”, disse. Em crítica aos manifestantes — que, inclusive, protestam contra os ministros em Nova York, onde acontece nesta segunda-feira , 14, o Brazil Conference —, Mendes fez troça. “É preciso perguntar se não há um cenário de absoluta dissociação cognitiva, principalmente neste cenário em que lunáticos pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de três pinos”, brincou.