As cartas na mesa que podem impulsionar ou atravancar a bolsa de valores

VEJA Mercado | 11 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 11. Os investidores repercutem os efeitos dos números de inflação que vieram dentro do esperado nos Estados Unidos. No Brasil, o IPCA de julho divulgado pelo IBGE pode dar pistas sobre o aquecimento da economia e o impacto da política monetária do Banco Central. O Ibc-Br de junho, considerado uma prévia do PIB, será divulgado na próxima segunda-feira. Diego Gimenes recebe Pedro Gil, repórter de economia de VEJA.

