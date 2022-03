Arthur Lira entra em rota de colisão com Alexandre de Moraes do Supremo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que decisão judicial deve se cumprir, mas em nota enviada à imprensa disse que seria desejável que o Plenário do Supremo tomasse a decisão sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira. “Ideal que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a Justiça siga a partir desta decisão – mais ampla da nossa Corte Superior”.

Silveira se recusa a cumprir a decisão de Alexandre de Moraes sobre uso de tornozeleira e se encastelou na Câmara para não cumpri-la. Lira disse que, assim como decisões judiciais devem ser cumpridas, a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. E reforçou mais de uma vez que o desejável é que o Plenário do STF fosse acionado e tomasse uma decisão rápida.

