Arroz e feijão ficaram mais caros ou baratos no primeiro ano de Lula?

Dados do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Fipe, mostram que o preço do feijão já caiu mais de 20% neste primeiro ano de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, por conta da expressiva safra do produto em 2023. A comercialização da segunda safra do ano começou quando ainda havia estoques da primeira. Em novembro, a queda de preços foi de 2,03%. O preço do arroz, por sua vez, teve comportamento oposto. Com o resultado de novembro, quando subiu 2,91%, o arroz acumula alta de 17,18% no ano e de 22,65% em 12 meses. “Essa forte alta é reflexo direto das alterações climáticas e dos impactos sobre a produção doméstica”, conta Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas.