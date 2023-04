Área da Saúde tem acesso a R$ 20 milhões do BNDES com programa da Embrapii

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) inicia um projeto de apoio à inovações tecnológicas em saúde, mais especificamente na indústria de equipamentos médicos, nesta quarta-feira, 19. Formulado pela organização social e divulgado em parceria com a Associação da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), o programa permite que empresas do setor acessem uma linha de crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ligada à Embrapii. São 20 milhões de reais em financiamento disponíveis na linha voltada à tecnologia em saúde.

Além do acesso aos recursos do banco, o programa permite que as empresas interajam com os centros de pesquisa credenciados e conheçam casos de empresários apoiados pela Embrapii. Aportes advindos do programa, intitulado Jornada de Inovação em Saúde, podem chegar a até 50% do valor de projetos em recursos não reembolsáveis. As empresas que desejem aderir não precisam aguardar a publicação de editais para a seleção de projetos, podendo procurar uma das unidades Embrapii e começar a negociação a qualquer momento.

“É um projeto extremamente importante porque o apoio financeiro se dará desde o desenvolvimento da tecnologia até o protótipo tornar-se um produto ao mercado. Além disso, o modelo é ágil, flexível e de baixa burocracia”, diz Márcio Bósio, diretor institucional da ABIMO. O formato do programa é aprovado por 93% das empresas que já executaram projetos com unidades Embrapii. Desde a criação da organização, há dez anos, foram apoiados 1.964 projetos, com um investimento de 2,7 bilhões de reais.

