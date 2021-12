Apple despenca por causa do iPhone

As ações da Apple caem cerca de 3% na Nasdaq nesta quinta-feira, 02, depois que a Bloomberg noticiou que a empresa informou a seus fornecedores que a demanda por seus novos iPhones foi menor do que o esperado no feriado de Ação de Graças, que abriga a Black Friday. As ações da empresa tinham sido até agora uma das poucas a resistir às notícias da nova variante da Covid. Mas não resistiram a vendas menores.