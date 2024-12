Aporte de R$ 2 bi da Stefanini depende pouco da economia, aponta CEO

As incertezas na economia não interromperam os planos de investimentos da empresa de tecnologia Stefanini, que anunciou recentemente 2 bilhões de reais em aportes no Brasil e no mundo. “Tenho flexibilidade para mexer nesse valor”, diz Marco Stefanini, presidente e dono do grupo. “Isso depende mais do dia a dia do trabalho do que dos desafios na economia.” Prestes a faturar 8 bilhões de reais, a Stefanini mantém negociações para comprar empresas do ramo tecnológico. “Quase adquirimos uma companhia americana por 60 milhões de dólares, mas ela perdeu o seu maior cliente no meio das tratativas”, lamenta Stefanini.

Correção: A nota dizia que o investimento de dois bilhões de reais se restringia ao Brasil, quando na realidade diz respeito à operação da empresa em nível global.