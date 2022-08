Apenas 48% das cooperativas de crédito tem metas de ESG, aponta pesquisa

Apesar de praticamente todas as cooperativas de crédito do país demonstrarem interesse por práticas ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês), ou 98% delas, menos da metade — 48% do total — trabalha com metas específicas relacionadas ao tema. Os dados são de um levantamento da consultoria PwC divulgado nesta terça-feira, 23. Deixando a presença de metas concretas de lado, quase 80% das 165 entidades pesquisadas alegam ter compromissos de ESG.

Sócia da PwC Brasil, Elisa Simão comenta o potencial de práticas ESG no mercado de crédito à luz dos dados divulgados pela consultoria. “A maioria dos entrevistados acredita que incorporar práticas ESG em suas cooperativas ajuda a atrair ou reter associados, ou seja, a pauta é importante e atrai interesse. Ao mesmo tempo, com apenas 48% contando com metas, esse é um campo que tem muito espaço para crescimento”, diz.

Os dados vêm acompanhados de uma atualização a respeito do mercado de crédito brasileiro, divulgada pela Federação Brasileira de Bancos, Febraban. Neste mês de agosto, a associação elevou a projeção de alta da carteira de crédito para o ano pela quinta vez seguida, indo de 10,4% para 11,4%. O aumento se deve a indicadores da atividade econômica e medidas como a ampliação da margem do empréstimo consignado. Quanto ao Serviço Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), a meta estabelecida pelo Banco Central é de que o setor encerre 2022 com 20% de participação no Sistema Financeiro Nacional (SFN), tendo chegado a 11,7% de participação em 2021.

