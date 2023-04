Americanas vende mais de 140 milhões de artigos de Páscoa

Se a Páscoa representa renascimento e esperança, o feriado católico virou motivo de comemoração dentro da Americanas. No calvário da recuperação judicial desde janeiro, a empresa colheu bons resultados na venda de artigos relacionados à data. Um em cada 16 brasileiros comprou na Americanas no período e as vendas nas lojas físicas bateram crescimento de 15%. Os números finais ainda não estão fechados, mas a empresa estima crescimento de 10% no geral comparado com 2022. A empresa vendeu mais de 140 milhões de itens de chocolate, ovos e decoração de Páscoa.

Siga o Radar Econômico no Twitter