Americanas tem data para apresentar relatório de comitê independente

O comitê independente de auditoria que apura as irregularidades que levaram ao rombo de 20 bilhões de reais nas contas da Americanas se prepara para divulgar seu relatório final nos próximos dias. O prazo final foi estabelecido pela companhia para o fim de março, mas a empresa se prepara para divulgar o resultado da investigação no próximo dia 15 de março. Desde sua instalação, em 12 de janeiro do ano passado, o comitê foi alvo de polêmicas e embates entre investigadores e investigados. Formado por figuras estelares do direito e da regulação do mercado de capitais, o comitê consumiu mais de 100 milhões de reais financiados pela Americanas desde sua instalação.

Seis meses depois de iniciados os trabalhos, a Americanas publicou um fato relevante em que acusava sete executivos de fraude, acusação repetida pelo presidente da empresa, Leonardo Coelho Pereira, na CPI que apurava as irregularidades. Embora a administração tenha afirmado que o fato relevante levou em consideração o trabalho do comitê independente à época — e também a participação de assessores legais ligados aos controladores da empresa –, o colegiado reagiu à iniciativa alertando que as investigações não estavam concluídas

Dois dos executivos ouvidos no comitê e acusados de terem participado da fraude, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes, fizeram delação premiada no processo instaurado pelo Ministério Público Federal e participaram do processo de estruturação dos balanços da empresa, divulgado em fevereiro. O banco Safra, um dos maiores credores da empresa, questionou a lisura da delação ao sugerir que a companhia pode ter acessado indevidamente o conteúdo das delações.