Três diretores da Americanas — Aleksandro Pereira, Edson Shimada e Eduardo Gabardo — deixaram a empresa nos últimos dias. Com isso, só resta um executivo que estava na Americanas antes de o escândalo contábil estourar, no início do ano. Trata-se de Celso Louro, homem forte de Carlos Aberto Sicupira, um dos principais acionistas da empresa.

