Sicupira injetou a maior parte dos recursos para “salvar” a Americanas

Considerada uma vitória para os credores, o aporte de 12 bilhões de reais por parte do trio Carlos Alberto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, acionistas de referência da Americanas, foi uma conquista suada. O acordo de capitalização de 24 bilhões de reais foi costurado desde janeiro — quando o trio considerava aportar valores muito aquém do consolidado. Dos 12 bilhões de reais que o trio garantiu no plano de capitalização que soma 24 bilhões de reais, Sicupira foi responsável pelo dispêndio de 6 bilhões de reais. Lemann e Telles completaram os valores em faixas diversas. Não é à toa: segundo o ex-presidente da empresa Miguel Gutierrez, era Sicupira o principal nome do trio em relação ao que tangia os negócios da Americanas.