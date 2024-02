Americanas adia novamente publicação de resultados

A Americanas divulgou, em fato relevante publicado nesta segunda-feira, 19, mais um adiamento da publicação de seus resultados dos três primeiros trimestres do ano passado. A previsão original de publicação era em dezembro do ano passado. A publicação dos resultados do ano de 2022 aconteceu apenas em dezembro de 2023 depois de ser adiada quatro vezes. A Americanas afirmou que, apesar do trabalho de elaboração “já estar finalizado e dos procedimentos de auditoria terem sido substancialmente concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da companhia”. Segundo a empresa, a divulgação marcada para este dia 19 ocorrerá no dia 26 de fevereiro, antes da abertura de mercado.