A Ambev está de olho na distribuição e compra do energético Push & Pow, marca de produtos à base de matchá, do empresário Bruno Rohlfs. A marca ainda é pequena, com expectativa de faturamento de 8 milhões de reais em 2024, mas quem acompanha o negócio acredita pode vir a faturar 100 milhões de reais. Tem que ser otimista.