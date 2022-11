Amazon congela vagas corporativas por conta de panorama incerto

Em face do cenário econômico turbulento nos Estados Unidos, a Amazon emitiu uma nota nesta quinta-feira, 3, em que anuncia a suspensão da criação de novas vagas de trabalho para cargos corporativos na empresa. Com isso, a área corporativa só receberia novos funcionários em substituição aos que deixarem seu emprego atual, havendo a possibilidade de serem criadas exceções em locais estratégicos. “Estamos enfrentando um ambiente macroeconômico incomum e queremos equilibrar nossas contratações e investimentos com cautela”, disse a diretora de recursos humanos da multinacional, Beth Galetti.

O setor corporativo não é o primeiro a passar por uma medida do tipo. Nas últimas semanas, áreas como a de publicidade enfrentaram suspensões de novas vagas, sinalizando um movimento amplo da empresa. Segundo a Amazon, a expectativa é de alguma retomada do ritmo de contratações em 2023, quando acredita-se que a conjuntura será de maior estabilidade. Na última quarta-feira, 2, o Federal Reserve elevou a taxa de juros básica americana em 0,75 ponto percentual, num ciclo de altas que dura meses. Assim, a taxa se encontra no intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. Em resposta, as bolsas do país derreteram em cerca de 2%. Após o anúncio da suspensão de contratações e na esteira da alta nos juros, os papéis da líder em e-commerce negociam em baixa de 2,6%.

Siga o Radar Econômico no Twitter