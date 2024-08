Aluguel residencial sobe 1,12% em julho e avança 9,23% no ano

Aluguéis residenciais no Brasil acumularam alta de 1,12% em julho deste ano, segundo o índice FipeZAP. O valor representa uma desaceleração em comparação a junho (+1,43%). No ano, a valorização é de 9,23%. De acordo com a apuração, os preços de locação de imóveis que possuíam dois dormitórios apresentaram uma valorização mais acentuada (+1,24%), contrastando com o incremento menos expressivo entre unidades com quatro ou mais dormitórios (+0,89%).

Entre as 36 localidades acompanhadas, 31 apresentaram valorização do aluguel residencial, incluindo 19 das 22 capitais. Porto Alegre (+4,30%); Campo Grande (+3,49%); Salvador (+2,42%); Belém (+1,91%); Recife (+1,39%); Fortaleza (+1,36%); Cuiabá (+1,24%); São Paulo (+1,23%); Belo Horizonte (+1,03%); Brasília (+0,94%); Manaus (+0,93%); Goiânia (+0,82%); Curitiba (+0,78%); Natal (+0,77%); Maceió (+0,49%); Vitória (+0,24%); Rio de Janeiro (+0,21%); João Pessoa (+0,11%); e Florianópolis (+0,02%) registraram alta. Por outro lado, houve retração no valor do aluguel residencial nas seguintes capitais: Teresina (-0,82%); Aracaju (-0,59%); e São Luís (-0,15%).