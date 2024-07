Alta do dólar explica aumento das projeções de inflação, diz Denis Medina

VEJA Mercado | 08 de julho de 2024.

“A cotação do dólar é um dos principais fatores que puxam as expectativas de alta para o IPCA”, disse Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio, durante o programa VEJA Mercado desta segunda-feira, 8.

O Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central mostrou que as instituições financeiras revisaram para cima as expectativas para a inflação este ano, de 4% para 4,02%. Na próxima quarta-feira, o mercado terá mais pistas sobre a trajetória da inflação no país, com a divulgação do IPCA de junho.

O Focus também mostrou alta na expectativa para o PIB em 2024, de 2,09% para 2,10%. Segundo Medina, o PIB deste ano ainda será puxado pelo agronegócio, que tem melhorado sua produtividade no campo, apesar da piora no desempenho de alguns setores. “O agro ainda é um motor pujante, mas também vemos um crescimento de serviços e comércio”, disse.

Camila Barros entrevista Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF