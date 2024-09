Alibaba estuda desembarque no Brasil, mas teme ‘efeito Xandão’

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A varejista chinesa Alibaba, dona da marca AliExpress, está conduzindo estudos para abrir operação no Brasil, à moda das varejistas que possuem grandes centros de distribuição. Os estudos

estão em fase preliminar. O interesse asiático surgiu há quatro meses, mas há cerca de duas semanas as conversas desaceleraram. Os chineses aguardam o desenrolar da briga entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk para definir o desembarque no país.