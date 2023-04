Além da Páscoa: as apostas da Cacau Show para garantir receita de R$ 6 bi

Depois de desbravar o mercado brasileiro com milhares de lojas abertas, a Cacau Show está procurando outras frentes além do varejo para continuar com crescimento robusto. A empresa inaugurou, para a Páscoa de 2022, o Bendito Cacao Resort & Spa, hotel temático localizado em Campos do Jordão (SP) por onde realizou um aporte de 90 milhões de reais. Somente no primeiro ano de funcionamento, cerca de 35.000 pessoas hospedaram-se no espaço. A ideia, conta o CEO e fundador da Cacau Show, Alê Costa, é procurar oportunidades para repetir a experiência em outros lugares. “Estamos super felizes com o resultado desse investimento, no qual podemos mostrar os nossos valores e propor uma experiência diferente com o chocolate. Estamos em uma curva de aprendizado ainda, mas a ideia é sempre ‘rolautar’ as coisas que vão bem”, afirma ele.

Além do hotel, a marca estuda investir em um parque de diversões temático. No passado, especulou-se que a empresa teria feito uma investida pelo Beto Carrero World e, posteriormente, pelo Hopi Hari. Costa diz que a construção do parque faz parte dos planos, mas diz que ainda está em fase de estudos. “A gente está estudando projeto para ver se faz sentido, olhando pelo ponto de vista dos negócios. O que eu posso dizer é que a gente tem muita vontade e que eu gosto muito da ideia, mas ainda não temos nada fechado. Chocolate é nosso ramo”, disse o CEO.

A companhia, no entanto, não quer se descolar de sua principal fonte de receita. Em 2022, a previsão da Cacau Show é produzir 36 mil toneladas de chocolate e faturar cerca de 6 bilhões de reais, um avanço de 40% frente ao ano anterior — a projeção é que a Páscoa gere 1,2 bilhão de reais de receita este ano. O intuito é terminar o ano com 4.500 unidades físicas. O capital projetado para expansão está em 100 milhões de reais. Para a data comemorativa deste ano, a empresa investiu em ovos de Páscoa acompanhados por brinquedos para puxar as vendas. “Metade do nosso negócio hoje é presente acompanhado do chocolate. E a qualidade disso é muito importante. Pelo valor que nós cobramos por alguns itens, dá pra dizer que o ovo de Páscoa é quase um brinde e não o contrário”, diz Costa. Fora isso, a Cacau Show também investiu em uma nova linha de biscoitos que chegou às lojas na última semana.

A empresa também projeta ampliar sua zona de atuação por meio de uma expansão internacional nos próximos anos. “A gente acha que no Brasil cabe umas 5.500 lojas. Depois de atingirmos isso, queremos começar a fazer mais gente feliz pelo mundo entendendo que ainda há muito mercado para ser desbravado. Enquanto o brasileiro consome 2 quilos de chocolate por ano per capta. Na Europa, por exemplo, isso está acima de 10 quilos por pessoa, em alguns países chegando a 12 ou 13”, comenta. Uma primeira investida do tipo poderá acontecer no segundo semestre, na Colômbia.

Siga o Radar Econômico no Twitter