AirFryer fica para trás e cerveja é o item mais vendido em loja virtual

O PicPay Shop, loja virtual do PicPay, teve a cerveja Heineken como o item mais vendido em 2023. Nem mesmo os descontos da Black Friday em eletrônicos e eletrodomésticos desbancaram a bebida na reta final do ano. A Air Fryer, fritadeira elétrica sem óleo da Mondial, foi o item mais vendido da Black Friday, mas ficou na segunda colocação no acumulado do ano. Completam a lista os smartphones iPhone 13 e iPhone 11, respectivamente, e, na quinta colocação, a SmarTV de 50 polegadas da Samsung. “Essa variedade de escolhas reflete a diversidade de interesse dos nossos usuários, que procuram o Shop para comprar desde produtos mais caros até os itens do dia a dia”, afirma Rita Lemos, executiva do PicPay Shop.

