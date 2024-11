Agroindústria de algodão investe R$ 270 milhões em fábrica no Mato Grosso

A Icofort, que atua na agroindústria de algodão, aportou 270 milhões de reais para construir uma fábrica em Nova Mutum, no Mato Grosso. O empreendimento será inaugurado daqui uma semana, em 29 de novembro, e vai empregar cerca de 800 pessoas na região. Com uma área superior a 259 000 m², a instalação tem capacidade anual de produção de 216 000 toneladas de caroço de algodão e refino de 108.000 toneladas de óleo bruto da commodity. A expectativa da Icofort é de que, com a nova fábrica, a empresa cearense se consolide como líder do setor no Brasil, de modo a torná-lo o segundo maior produtor de óleo de algodão do mundo. O produto e os resíduos de sua fabricação são empregados nos segmentos de alimentos, nutrição animal e biocombustíveis.

