Aéreas vão lançar voo direto de Brasília rumo a Bogotá

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As companhias aéreas Avianca e Gol vão fazer uma parceria para lançar um voo direto entre Brasília e Bogotá, na Colômbia. Hoje, quem parte da capital brasileira rumo à colombiana é obrigado a fazer escala em outro local. A novidade foi comentada pelo vice-presidente de relações institucionais da Embraer, José Serrador, durante o Fórum Empresarial Colombia-Brasil, realizado pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e seu órgão equivalente no país vizinho, a ProColombia. As aéreas também apresentarão um novo horário da voo direto para Bogotá saindo de Guarulhos, em São Paulo.