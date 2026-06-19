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Economia

Aegea leva saneamento a palafitas em Belém

Com investimento de R$ 7 milhões, obra levou água tratada e coleta de esgoto a 5 mil moradores da Vila da Barca, símbolo da falta de saneamento na Amazônia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 13h30
Trabalhador com capacete azul e óculos de proteção segura um tubo laranja grosso, instalando-o entre vigas de madeira e outras tubulações pretas com conexões azuis
Aegea leva saneamento à Vila Barca, em Belém (PA) (Aegea/Divulgação)
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Aegea leva saneamento a palafitas em Belém Priorize VEJA no Google

Depois de quase um século de ocupação, a Vila da Barca, em Belém, uma das maiores comunidades sobre palafitas da América Latina, passou a contar com água tratada e coleta de esgoto. A mudança foi viabilizada por uma obra de engenharia sanitária da Aegea, que investiu R$ 7 milhões para adaptar a infraestrutura às condições da comunidade, localizada às margens da Baía do Guajará.

Executado em sete meses, o projeto atende cerca de 5 mil moradores e 1,3 mil residências. A solução envolveu a instalação de redes elevadas, sistemas de bombeamento e adutora, em um modelo desenhado para áreas de ocupação sobre palafitas, onde obras convencionais de saneamento enfrentam limitações físicas e ambientais.

A tecnologia já havia sido aplicada pela Aegea em Manaus, no Beco Nonato, outra comunidade de palafitas que recebeu água e esgoto em 2023. Agora, a experiência ganha escala em Belém, em uma área historicamente associada aos desafios de infraestrutura urbana e saneamento na Amazônia.

A Vila da Barca também ganhou visibilidade durante a COP30, realizada em novembro do ano passado, quando foi apontada como um dos símbolos da desigualdade sanitária da capital paraense.

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A intervenção faz parte do plano de expansão da Aegea no Pará. A companhia prevê investir quase R$ 19 bilhões na universalização dos serviços de água e esgoto em 126 cidades paraenses, no que classifica como o maior programa de saneamento já realizado na Amazônia Legal.

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Saneamento Básico
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