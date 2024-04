Acusado de golpes inspirado em filme de DiCaprio tem prisão revogada

Acusado de ser um dos líderes de uma organização criminosa que se inspirou no personagem de Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street para cometer golpes financeiros, Eduardo Omeltech Rodrigues teve prisão preventiva revogada nesta terça-feira, 23. Rodrigues estava em prisão preventiva desde o dia 28 de dezembro de 2023, após ser alvo de operação que apurou o uso de empresas de fachada e transações em criptomoedas para aplicar fraudes que causaram prejuízos milionários às vítimas. Ele é acusado de participar de crime que movimentou pelo menos 16 milhões de reais.

Recentemente, ele tinha sido encaminhado à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e transferido para o Complexo da Papuda, também na capital federal. “Ele responderá o processo em liberdade, sobretudo pelo excesso de prazo de encarceramento cautelar, bem como pelo logo lapso temporal até a presente data torna-se inviável as atividades reiteradas delitivas e também pela dificuldade de contato entre advogados e clientes”, diz o advogado Eduardo Maurício.

Omeltech é investigado pela participação na organização criminosa que usava uma empresa de fachada, registrada como agência de publicidade e marketing, que vendia investimentos na bolsa de valores através de agências fraudulentas de corretagem. De acordo com os investigadores, a empresa abordava as vítimas por meio de chamadas telefônicas, atraindo os potenciais clientes com ofertas de lucros vultuosos.

Ainda segundo a investigação, a falsa operadora tinha call centers em quatro sedes diferentes e chegou a empregar centenas de brasileiros em Portugal, que eram treinados para fazer a captação de clientes. Um deles chegou a ter prejuízo de mais de 1 milhão de reais. “Ele tinha apenas celebrado um contrato de gestão e intermediação com a empresa Pineal Marketing, e adotou todas as práticas de compliance e KYC, não teria como adivinhar uma prática criminosa de uma terceira empresa internacional que prestava serviços, totalmente estruturada e limpa no mercado até então” afirmou o advogado de defesa.

Omeltech foi preso em Lisboa em março do ano passado na operação batizada como Difusão Vermelha, que identificou um esquema com forte inspiração no filme O Lobo de Wall Street, no qual o protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio enriquece com investimentos irregulares