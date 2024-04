Acrefi elege novo presidente; saiba quem é

A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) elegeu Tadeu Silva como presidente da entidade para o biênio 2024 a 2026. Ele assumirá a entidade a partir de maio, dando continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo desde quando substituiu o economista Luís Eduardo da Costa Carvalho, fundador da Lecca Financeira.

Primeiro homem negro a assumir a posição, Tadeu Silva faz parte do conselho da Omni, onde foi presidente até 2023. É presidente do Centro do Imigrante – AGIR (Ação Global para Imigrantes e Refugiados) e atua como conselheiro nas seguintes organizações: ABBC (Associação Brasileira de Bancos), CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras), Instituto Capitalismo Consciente do Brasil e PlurierBR.

Junto a sua eleição, a entidade terá nova estrutura, com a criação de diretorias setoriais como Veículos, Fintechs, Agronegócio, Varejo e Meios de Pagamento, além de uma diretoria executiva.