“Acorde-me quando terminar outubro”, diz analista do BTG a investidores 

As ações das petrolíferas em geral lideram as perdas da bolsa de valores brasileira nesta segunda-feira, 20, com os ataques do Congresso e do governo à Petrobras, já que o movimento inclui a ameaça de aumento do imposto sobre lucro e das taxas de exportação para o setor. “Acorde-me quando terminar outubro”, escreveu o analista do BTG, Pedro Soares, em seu relatório sobre o setor divulgado a investidores. O analista ainda diz recomendar as chamadas petrolíferas juniores, embora não espere que os ruídos no setor desapareçam antes de outubro, até o resultado final das eleições. A 3R Petroleum caía mais de 5% perto das 11 horas da manhã e a PetroRio mais de 4%. A negociação das ações da Petrobras foi suspensa por conta da divulgação dos fatos relevantes de renúncia do presidente da empresa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.