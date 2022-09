Ações da Tesla derretem com recall de mais de 1 milhão de veículos

Com a informação de que a Tesla trabalha em um recall de cerca de 1,1 milhão de veículos devido a uma falha de software, as ações da montadora negociadas na bolsa Nasdaq têm sido liquidadas ao longo do dia. Às 16:00 desta quinta-feira, 22, os papéis da companhia de Elon Musk despencavam em cerca de 3,5%.

A falha em questão se refere ao sistema de vidros automáticos dos veículos, que, como informado pela companhia à Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA), será corrigido através de uma atualização de software. O mau funcionamento dos vidros pode ocasionar em ferimentos aos usuários, mas a Tesla afirma que nenhum incidente foi reportado. Todos os quatro modelos automotivos comercializados pela empresa nos Estados Unidos foram afetados.

Em resposta a um post no Twitter sobre o assunto, Elon Musk aproveitou para questionar a definição do acontecimento como um recall, uma vez que o problema será resolvido via atualização do sistema, sem a necessidade de levar o veículo para ser consertado em uma instalação da montadora. “A terminologia está ultrapassada e imprecisa. Esta é uma pequena atualização de software que ocorre remotamente. Até onde sabemos, não houve feridos”, disse o empresário.

