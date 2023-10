Absorção está positiva e vacância de escritórios fica estável, diz Newmark

Atualizado em 23 out 2023, 12h29 - Publicado em 23 out 2023, 13h32

Por Victor Irajá Atualizado em 23 out 2023, 12h29 - Publicado em 23 out 2023, 13h32

O volume de estoque ocupado no mercado de escritórios de alto padrão na América Latina foi de 98 mil metros quadrados no primeiro semestre do ano, segundo levantamento da consultoria imobiliária Newmark. “Depois de passar pela fase mais crítica do ciclo imobiliário, os indicadores se mantêm positivos na América Latina. Durante o período de pandemia, a absorção líquida apresentou números negativos na região, quando, no pior ano, em 2021, chegou a registrar -663 mil metros quadrados”, afirma Mariana Hanania, diretora de Pesquisa e Inteligência de Mercado da consultoria.

Das nove cidades monitoradas pela Newmark apenas quatro registraram absorção líquida negativa. As maiores absorções ocorreram em Guadalajara, no México, São Paulo e Monterrey, também no México. Outro indicador de recuperação é a taxa de vacância, que permanece estável em 23%, explicada sobretudo ao baixo crescimento do estoque, de 1% no primeiro semestre em relação aos últimos seis meses de 2022. Houve queda também no volume de novo estoque em construção, de 2 milhões de m² para 1,7 milhão de m², o que poderá contribuir para a redução do percentual de área vaga em 2024.

A entrada de novos edifícios de alta qualidade e a apreciação de algumas moedas locais frente ao dólar resultaram em um crescimento de 11% no preço pedido médio de locação na região em relação ao semestre anterior. “Não há dúvidas de que os números são promissores para a maioria dos mercados imobiliários de alto padrão latino-americanos, que já estão em processo de recuperação, mas deve-se considerar que esta retomada está diretamente relacionada ao desempenho econômico e político dos países”, afirma Mariana Hanania.

