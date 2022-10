Abraço de Lula a propostas de Simone e Ciro depende de nome para a Fazenda

Atualizado em 5 out 2022, 14h52 - Publicado em 5 out 2022, 15h28

Por Victor Irajá Atualizado em 5 out 2022, 14h52 - Publicado em 5 out 2022, 15h28

Membros da equipe econômica da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutem nos bastidores que medidas dos candidatos Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) serão acopladas às propostas engendradas pela equipe petista. Membros do comitê admitem a apresentação de “dezenas” de alternativas para um arcabouço fiscal alternativo ao teto de gastos e afirmam que o segundo turno deu “mais tempo” para desenhar os programas que serão incorporados em troca do apoio dos dois candidatos. A definição do que será consolidado e apresentado, porém, depende da escolha da equipe econômica de um eventual novo governo Lula. Será só aí que as medidas serão decididas.

Siga o Radar Econômico no Twitter