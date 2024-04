A visão de Caiado sobre falta de recursos para a Segurança Pública de Lula

Após ouvir o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, dizer que a pasta está com orçamento apertado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, caçoou da situação. O governador vê a falta de dinheiro, comum a todo o Executivo, como uma desculpa esfarrapada para não se fazer um bom trabalho na segurança. “Não tem jeito, tem que mostrar resultado”, disse em evento do grupo empresarial Esfera Brasil, em São Paulo. Mais cedo no evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também reclamou da carência de recursos para a pasta. “Para aparelhar as polícias todas do Brasil, e sobretudo o sistema de inteligência, é preciso dinheiro, é preciso verbas”, disse o ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Siga o Radar Econômico no Twitter