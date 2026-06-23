A virada milionária da PUC-Rio

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A PUC-Rio virou uma página importante de sua história financeira. Depois de conviver com um déficit estrutural de cerca de R$ 60 milhões por ano, a universidade fechou 2025 com superávit de R$ 80,9 milhões, em uma das recuperações mais relevantes do setor de ensino superior nos últimos anos.

A reorganização ocorreu sob o comando do reitor padre Anderson Antonio Pedroso e começou em 2022, com uma combinação de revisão de custos, reorganização administrativa e fortalecimento dos mecanismos de governança da instituição.

“A universidade voltou a ter capacidade de investir e de planejar o longo prazo”, afirma o reitor.

Um dos motores da virada foi a área de pesquisa. A captação por meio de projetos e parcerias chegou a R$ 400,5 milhões no ano passado, o maior valor da história da PUC-Rio.

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“A pesquisa passou a ser um dos pilares da sustentabilidade financeira da PUC”, diz Pedroso.

Com aproximadamente R$ 400 milhões em caixa, a instituição agora volta a olhar para expansão. Na lista de prioridades estão investimentos em inteligência artificial, energia limpa e a implantação do curso de Medicina.

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“Hoje temos condições de planejar o futuro com segurança”, afirma o reitor.

Nos corredores da universidade, a avaliação é que a crise financeira ficou para trás. O desafio agora é transformar a recuperação do caixa em um novo ciclo de crescimento acadêmico, científico e institucional.