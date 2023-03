A vencedora de programa habitacional que faz os olhos da bolsa brilharem

A prefeitura de São Paulo soltou a lista das construtoras selecionadas para levantar as unidades habitacionais do programa Pode Entrar. O lançamento faz brilharem os olhos do setor e dos analistas porque se transformou em um modelo a ser seguido quando o assunto é programa habitacional. A prefeitura paga 15% do valor total da contratação antes do início das obras e dilui os outros 85% de acordo com o avanço das construções. O Radar Econômico informou que a estrutura é tida pelo mercado como uma lição da prefeitura ao governo federal. A grande vencedora do programa foi a Plano & Plano, que abocanhou o equivalente a 1,3 bilhão de reais em cerca de 7 mil unidades. “Segundo os nossos cálculos, a Plano & Plano deve ser de longe a maior vencedora do Pode Entrar”, avaliam os analistas do BTG Pactual. O impacto no resultado da empresa deve ser o equivalente a 18% de seu valor de mercado.

Por volta das 13h30, as ações da empresa subiam 5%, em um dia de caos na bolsa de valores. Outras empresas do setor que também participaram da concorrência, mas que levaram menos unidades, como a Tenda e a MRV, amargam quedas de 16% e 6%, respectivamente

