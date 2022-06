A “tempestade perfeita” em cibersegurança no Brasil, segundo a Tempest

Junto com o sucesso do Pix, as fraudes bancárias viraram notícia de primeira hora. Lincoln Matos, CEO da maior empresa de segurança digital do país, a Tempest da Embraer, afirmou que o Brasil é uma “tempestade perfeita” em termos de cibersegurança. Segundo ele, a tempestade é causada pela combinação de alta penetração digital junto com grandes problemas sociais, o que faz do Brasil um país único. “No passado, quem viveu isso foram os grandes bancos, que tiveram que subir sua régua de proteção.” O ex-diretor jurídico do Bradesco e agora consultor do escritório de advocacia MRV, Johan Ribeiro, diz que a situação atual é muito parecida com as adaptações de segurança que os bancos tiveram que fazer com o advento do internet banking. Em ambos os casos, segundo Ribeiro, medidas como limites de transações foram adotadas e a comunicação entre bancos e clientes foi crucial para educá-los nas novas tecnologias.

