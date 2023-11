A suspeita sobre lentidão do relator da reforma tributária no Senado

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) postergou a apresentação de seu parecer da reforma tributária sucessivas vezes até que, enfim, o tornou público no último dia 25. Apesar do relator atribuir a demora à complexidade da matéria, que rendeu centenas de emendas propostas por seus colegas, nem todos compram sua versão no Senado Federal. Técnicos da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ouvidos pelo Radar Econômico acreditam que Braga teve má vontade com o debate, ao atrasar a discussão deliberadamente a fim de minar opiniões refratárias. Com um tempo mais curto para discutir os pontos do parecer, a reforma tem mais chances de se manter próxima do desenhado pelo senador, avaliam tributaristas que prestam consultoria à casa legislativa.

