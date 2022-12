A surpresa que garantiu a melhor Black Friday da história do PicPay

O PicPay reportou a melhor Black Friday da história de seu marketplace, o PicPay Store. Em novembro, as vendas da plataforma saltaram 70% em relação ao mesmo período de 2021, com mais de cinco milhões de transações realizadas durante o mês. A grande surpresa para a fintech foi a mudança no perfil de consumo este ano. Apesar de os eletrônicos e eletrodomésticos ainda figurarem entre as principais escolhas dos clientes, o maior destaque do evento foi as vendas de itens para o dia a dia, como papel higiênico e cerveja, que figuram entre os três produtos mais vendidos na data. “Notamos que as pessoas usaram as promoções para complementar a despensa com itens do dia a dia”, diz Bruno Guarnieri, vice-presidente do PicPay Store. Lâmpadas e sabão para roupas também foram bens em que as transações pela plataforma evoluíram consideravelmente no período. Embora não sejam produtos de maior valor agregado, são itens que garantem recorrência de compra ao site.

Siga o Radar Econômico no Twitter