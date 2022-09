A ressaca que o vazamento do GTA 6 causou em ações da Rockstar

Os papéis da Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games, acordaram em queda livre nesta segunda-feira, 19, numa baixa de 3% após imagens de um dos seus principais videogames em desenvolvimento, o Grand Theft Auto VI (ou GTA 6), terem sido vazadas por um hacker no fim de semana. O game da subsidiária da Take-Two é aguardado por fãs há quase uma década, tendo a edição anterior, o GTA 5, sido lançado em 2013. A Rockstar admitiu o vazamento, até então considerado um rumor, publicando uma nota em suas redes sociais.

“Sofremos uma invasão de rede na qual um terceiro não autorizado acessou e baixou ilegalmente informações confidenciais de nossos sistemas, incluindo material em desenvolvimento para o próximo Grand Theft Auto. O nosso trabalho no próximo Grand Theft Auto continuará conforme planejado”, diz a empresa. Apesar do aparente desastre para a companhia, o vazamento se mostrou menos danoso do que poderia ter sido. Às 13h45 de hoje, a Take-Two já havia recuperado boa parte do valor perdido nas ações, negociando em baixa de 0,14%.

