A resposta da Paper Excellence sobre acusação de comprar terras no Brasil

Questionada pela J&F, com chancela do Incra, de ser uma empresa estrangeira comprando terras brasileiras sem passar pelo crivo do Congresso, a indonésia Paper Excellence rebate que sua propriedade é apenas do terreno da fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul e de pequena área de viveiro de mudas. A grande área florestal próxima, dizem, é de terras arrendadas por brasileiros, dos quais a empresa compra madeira, sua matéria-prima.

Alguns advogados que representam a Paper, porém, não escondem a insatisfação com o cochilo de colegas que teriam deixado de orientar a empresa a pedir autorização do Congresso Nacional antes de fechar o acordo de compra da Eldorado.