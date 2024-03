A resposta confiante do mercado à possível fusão entre Azul e Gol

O mercado financeiro reage bem à possibilidade de fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol. O Radar Econômico antecipou que a companhia presidida por John Rodgerson estava de olho nos ativos da Gol, que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos no último mês de janeiro. Nesta terça-feira, 5, a agência Bloomberg informou que os bancos Citigroup e o Guggenheim Partners assessoram a Azul na empreitada. Na bolsa de valores, a resposta é positiva. Por volta das 14h30, as ações de ambas companhias registravam ganhos de 5%. Em breve análise enviada a clientes, os analistas do banco Bradesco BBI escrevem que a fusão poderia criar “sinergias de receitas e custos”, beneficiando as partes interessadas de ambas as empresas.

