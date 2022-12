A repercussão dos ministros de Lula e o presságio para Petrobras na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 22 de dezembro.

O presidente eleito Lula anunciou os novos chefes para 15 ministérios nesta quinta-feira, 22. A lista contém alguns nomes como os dos senadores eleitos Camilo Santana (PT-CE) para a Educação e Wellington Dias (PT-PI) para o Desenvolvimentos Social, e também o do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para a Indústria, Comércio e Serviços. De maneira geral, as indicações já eram esperadas pelo mercado, mas alguns nomes em especial chamaram a atenção dos gestores. A repercussão dos novos passos do governo eleito, o ponto de interrogação no Planejamento e o prenúncio para a Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 22.

