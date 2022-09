A receita de Elena Landau para a consolidação do programa de Simone Tebet

Coordenadora do programa econômico da candidata Simone Tebet (MDB), a economista Elena Landau está animada com o que considera o diferencial do programa de Simone frente aos dos demais candidatos. “Desde o início, fizemos um desenho interligado não isolado da realidade. A economia não pode se descolar da vida real. Temos que retomar a agenda da produtividade, de abertura do mercado e reformas, mas como base para a recuperação da agenda social e ambiental”, diz a ex-diretora de privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Não há nada no programa que não se comunique com outras áreas”, diz ela ao Radar Econômico.

“As reformas tributária, administrativa têm como seu objetivo a consolidação de medidas de cunho social, à educação e ao meio ambiente, para a consolidação de uma economia de baixo carbono”, afirma. “Reformas são obrigação, assim como a manutenção da responsabilidade fiscal, mas não acabam em si mesmo.” Segundo Elena, a recriação do Ministério do Planejamento e Orçamento terá como foco a vinculação técnica do Orçamento para todo o mandato de Tebet, cujo planejamento orçamentário para os quatro anos de mandato seriam apresentados já no começo da gestão.

