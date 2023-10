A reação da bolsa ao “surpreendente” reajuste de combustíveis da Petrobras

A Petrobras anunciou um aumento de 6,6% nos preços do diesel praticados às distribuidoras — o equivalente a 25 centavos por litro. Para a gasolina, o movimento foi o oposto. A estatal vai cortar em 12 centavos por litro o preço do combustível, uma queda de 4%. Os analistas do banco J.P Morgan classificam a redução do valor da gasolina como “surpreendente”, mas não acreditam em um impacto negativo nas ações. “Após os reajustes de preços, estimamos que os preços da gasolina e do diesel ficariam com desconto de 8,3% e 8,9% [frente à paridade internacional], respectivamente. De qualquer forma, este é o segundo aumento no preço do diesel da nova gestão da Petrobras e acreditamos que deva ser bem recebido pelos investidores”, escrevem em relatório enviado a clientes. Por volta das 14h, as ações da estatal recuavam 1,5%. O Ibovespa era negociado em queda de 1%.

