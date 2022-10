A tresloucada reação bolsonarista a voto do ‘posto Ipiranga’ em Lula

Atualizado em 25 out 2022, 14h44 - Publicado em 25 out 2022, 14h34

Por Carlos Valim , Victor Irajá Atualizado em 25 out 2022, 14h44 - Publicado em 25 out 2022, 14h34

Depois de o presidente do conselho do grupo Ultra, Pedro Wongtschowski, declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições deste ano, defensores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), começaram uma campanha, em grupos de WhatsApp, de boicote à rede de postos Ipiranga, de propriedade do conglomerado — um dos maiores de capital brasileiro. Em vez de ajudarem a lidar com a repercussão, alguns donos de postos da bandeira, mais fanáticos pelo presidente, passaram a jogar combustível na fogueira, ao pressionar o grupo pela opção de voto de seu executivo.

Wongtschowski foi um dos mais eminentes empresários a apoiar a candidatura de Simone Tebet no primeiro turno, tendo trabalhado ao lado do banqueiro Candido Bracher e de outros grandes nomes do mundo corporativo para viabilizar a terceira via. Em um evento realizado com a candidata e o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, na sexta-feira, 21, ele gravou um vídeo de apoio à candidatura do petista contra o ex-capitão no segundo turno, defendendo a democracia.

O executivo já havia apoiada a Carta da Democracia, que reuniu juristas, empresários, investidores e economistas em torno da defesa das instituições democráticas criticadas pelo Poder Executivo. Na última segunda-feira, 24, enquanto a confusão se instalava nos grupos de WhatsApp envolvendo a rede Ipiranga, Bolsonaro esteve em uma loja de conveniência AmPm, do grupo.

Siga o Radar Econômico no Twitter