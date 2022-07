A razão pela qual os lucros da BlackRock afundam vertiginosamente

A BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, reportou um lucro líquido de 1,07 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2022, uma queda de 22% na comparação com o igual período de 2021. A empresa não conseguiu atingir as estimativas do mercado financeiro e afirmou que os investidores enfrentaram o “pior início de ano para ações e renda fixa em meio século”. Para alguns analistas, o estresse nos mercados e a valorização do dólar frearam os números da companhia. “Houve uma redução de receita da BlackRock na comparação ano a ano, principalmente devido aos impactos negativos dos mercados, em queda de forma generalizada, além da valorização do dólar médio, o que impactou negativamente as taxas de performance”, avaliou Guilherme Zanin, estrategista da Avenue Securities. Ainda assim, a empresa tem cerca de 8,5 trilhões de dólares sob sua gestão, seis vezes mais que a indústria de fundos brasileira. No ano, as ações da BlackRock recuam 35%.

