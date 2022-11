A primeira pista sobre o lugar que Simone Tebet irá ocupar no governo Lula

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fará parte da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parlamentar confirmou que recebeu o convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está coordenando os trabalhos, e disse que assumirá as discussões ligadas ao desenvolvimento social, que engloba o aprimoramento de programas sociais, como o Auxílio Brasil (que deve voltar a se chamar Bolsa Família no próximo governo).

Cotada para comandar alguma pasta no novo governo, já que seu mandato no Senado chega ao fim neste ano, Simone dá passos poderosos para assumir as funções que hoje são ligadas ao Ministério da Cidadania, de Jair Bolsonaro. No atual mandato, a pasta abocanhou os deveres que antes eram relacionados ao Ministério da Cultura, Ministério do Esporte e do Desenvolvimento Social. No mandato de Lula, provavelmente essas pastas serão destrinchadas novamente e o desenho de políticas sociais deve voltar a fazer parte da pasta de Desenvolvimento Social.

“É óbvio que, como nós estamos falando de 28 temas, e nós temos um tempo muito curto para tratar, não dá para trazer para essa pasta tudo aquilo que nós temos de desenvolvimento social. Quanto mais divisão e quanto mais colaboradores nós tivermos, mais eficiente nós seremos”, disse ela, em Brasília, confirmando ainda que sugeriu nomes para compor a equipe de estudos sobre o tema. A escalação deve afastar os rumores de que Simone assumiria o Ministério da Agricultura ou da Educação no próximo governo.

