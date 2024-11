A primeira notícia ruim para a Vale depois da eleição de Trump nos EUA

Os analistas do banco UBS-BB reduziram de positiva para neutra a recomendação para as ações da mineradora Vale. É o primeiro revés da companhia desde a vitória do republicano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos — e a mudança na percepção dos analistas tem relação com esse evento. Em relatório enviado a clientes, o UBS-BB escreve que a Vale fez progressos significativos em 2024 e melhorou o seu desempenho operacional, mas que o cenário para os preços do minério de ferro não é dos melhores para os próximos anos.

“Continuamos preocupados com os fundamentos do minério de ferro no médio prazo e vemos desvantagens no preço à vista; em nossa opinião, as exportações de aço da China são vulneráveis ​​a restrições globais improváveis ​​de serem totalmente compensadas pelo estímulo”, dizem. “Diante dos crescentes riscos macroeconômicos após as eleições nos EUA, reduzimos nossas previsões para o prêmio do minério de ferro e o volume de pelotas para 2025 e 2026, além de cortarmos nossa projeção de Ebitda para esses anos em cerca de 9%”, completam. As ações da Vale acumulam desvalorização de 17% em 2024.